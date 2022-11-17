Мастерицы пензенского клуба «28 петель» передали в больницу им. Бурденко вязаные носочки и шапочки

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

17 ноября во всем мире отмечается День недоношенных детей. В Пензенской области уже не один год существует приятная традиция приносить в этот день в больницу им. Бурденко подарки для таких детей: связанные своими руками шапочки, носочки, пледики и игрушки.

Вязаные вещи – это важный атрибут в выхаживании малышей, родившихся раньше срока. Прикосновение к ним стимулирует нервную систему крохи. А еще они прекрасно сохраняют тепло и не позволяют младенцам мерзнуть. Вещи для недоношенных детей обязательно изготавливаются из натуральной пряжи.

Уже много лет в нашем регионе существует клуб мастериц «28 петель». Он неслучайно носит такое название – именно столько петелек требуется сперва набрать на спицу, чтобы связать носочек для новорожденного весом менее килограмма. Сегодня рукодельницы передали в больницу очередную партию вязаных вещей.

- Всегда грустно видеть недоношенного ребенка: кругом трубки, датчики. В голове не укладывается, как можно поставить катетер в такие венки, как вообще такого младенца можно брать в руки, не повредив ему что-нибудь, - отмечает начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Однако в отделении патологии новорожденных работают самые настоящие волшебники, которые достигли огромных успехов в выхаживании таких детей.

- Наши специалисты владеют техникой лечения ретинопании недоношенных, различными методиками хирургических вмешательств. Благодаря всем этим усилиям детишки вырастают и становятся полноценными членами общества, - подчеркнула Марина Воробьева.

С начала года в перинатальном центре Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко сумели выходить 399 недоношенных малышей.