Синхронистки из Пензы и ДНР провели совместную тренировку

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области.

Для спортсменок, прибывших из Донецкой народной республики на учебно-тренировочные сборы, в Пензе обеспечены условия для занятий синхронным плаванием. 19 девушек живут и тренируются в ДС «Олимпийский» с 6 ноября 2022 года. В стенах спортивного объекта, который временно стал их домом, девушки общаются со сверстниками, совершенствуют спортивное мастерство.

«Здесь нас приняли очень хорошо. Нам все нравится. Нам дают много часов на воде для тренировок. Этого очень не хватает в Донецке», – сказала спортсменка из Донецкой народной республики Елизавета Мащенко.

17 ноября девочки смогли поделиться собственном опытом с пензенскими синхронистками, воспитанницами пензенской областной спортивной школы водных видов спорта.

«Сегодня мы увидели, как тренируются девочки из Донецка. Их элементы пока сложнее наших. Есть, чему научиться», – сказала воспитанница спортивной школы водных видов спорта Пензенской области Вероника Шумилина

Подобные мероприятия, объединяющие тренеров и спортсменов – это и дополнительный шаг к развитию пензенского синхронного плавания.

Для Пензенской области это молодой вид спорта. Региональная федерация была создана в 2021 году, а с 1 сентября 2022 года в областной спортивной школе водных видов спорта открылось первое в области отделение синхронного плавания. В нем уже занимаются 39 человек.

«Школа синхронного плавания в ДНР была организованна в 80-ых годах. За много лет там сложились богатые традиции по воспитанию юных чемпионов. Теперь у наших тренеров появилась возможность понаблюдать за работой коллег и перенять их опыт. Надеемся, что эта практика будет продолжена. Мы уже пригласили их приехать к нам снова в следующем году», – сказал директор школы водных видов спорта Пензенской области Дмитрий Беляков.

В настоящее время и пензенские спортсменки и девушки из Донецка готовятся к общим стартам – международным соревнованиям по синхронному плаванию «Русская матрешка», которые пройдут в декабре в городе Чехов.