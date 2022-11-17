С высокой ветки - в теплый дом: жительница Саранска приютила спасенного пожарными котенка

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ
Маленький пушистик оказался в ловушке, забравшись на дерево. Вцепившись в ветку на высоте примерно шестого этажа, котенок жалобно мяукал все утро, не имея возможности спуститься вниз самостоятельно.
Котенок забрался на высоту шестого этажа.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ
Жители дома сперва попытались помочь малышу самостоятельно. Когда стало ясно, что без спецтехники до котенка не добраться, кто-то позвонил в МЧС. На место сразу же выехали специалисты саранской пожарно-спасательной части №3.
С помощью автолестницы пожарные сумели подняться на нужную высоту и схватить котенка. За ходом операции по спасению наблюдала жительница дома Оксана Башта. После того, как котенок был спасен, женщина выразила желание забрать его.
Теперь у малыша есть дом.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ
Теперь котик будет жить в теплом и уютном доме с заботливой хозяйкой, которая, конечно же, надеется, что ее питомец больше не станет покорять высоту.