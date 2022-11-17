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Дом. Семья17 ноября 2022 10:31

С высокой ветки - в теплый дом: жительница Саранска приютила спасенного пожарными котенка

Трогательная история произошла сегодня утром во дворе дома №45 на улице Веселовского
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Маленький пушистик оказался в ловушке, забравшись на дерево. Вцепившись в ветку на высоте примерно шестого этажа, котенок жалобно мяукал все утро, не имея возможности спуститься вниз самостоятельно.

Котенок забрался на высоту шестого этажа.

Котенок забрался на высоту шестого этажа.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Жители дома сперва попытались помочь малышу самостоятельно. Когда стало ясно, что без спецтехники до котенка не добраться, кто-то позвонил в МЧС. На место сразу же выехали специалисты саранской пожарно-спасательной части №3.

С помощью автолестницы пожарные сумели подняться на нужную высоту и схватить котенка. За ходом операции по спасению наблюдала жительница дома Оксана Башта. После того, как котенок был спасен, женщина выразила желание забрать его.

Теперь у малыша есть дом.

Теперь у малыша есть дом.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Теперь котик будет жить в теплом и уютном доме с заботливой хозяйкой, которая, конечно же, надеется, что ее питомец больше не станет покорять высоту.

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