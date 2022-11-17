В Мордовии суд оценит труд мошенников, не выполнивших госконтракт

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора и начальника участка общестроительных работ ООО «АВТОСТРОЙ», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В 2019-2020 гг. фигуранты уголовного дела в рамках заключенного с министерством лесного, охотничьего хозяйства Мордовии госконтракта выполняли работы по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. Стоимость работ, согласно документации, составила более 7,4 млн рублей.

При этом ими не была выполнена перевозка на полигон грузов I класса (кустарников и ила) общей стоимостью более 3,6 млн рублей.

Тем не менее за взятку - землеустроительных работ на 200 тысяч рублей на участках местного министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования и его родственников, оплата им была произведена в полном объеме, в том числе, за невыполненные работы.

Таким образом, соучастники похитили более 3,6 млн рублей, распорядившись ими по собственном усмотрению.

В ходе следствия вину в совершении инкриминированного деяния обвиняемые признали полностью.

Уголовное дело в отношении бывшего министра, обвиняемого в получении взяток и служебном подлоге, ранее направлено в суд.

Возбуждалось уголовное дело на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело о мошенничестве с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу