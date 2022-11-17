Подрядчик рассказал о строительстве жилого дома «Утро» в центре Терновки

Фото предоставлено застройщиком

Он расположен в самом сердце Терновки, в 10 минутах езды от делового и исторического центра, но в отдалении от городского шума. Вид из окна на частный сектор подарит ощущение загородной жизни. Весомыми аргументами в пользу покупки квартиры мечты станут огороженный двор, пространство для творчества, спорта и игр, просторная парковка.

Квартиры в жилом доме «Утро» раскупают быстро, на данный момент продано уже более 70%. Будущие новоселы наблюдают за процессом стройки, который вышел на финишную прямую.

Жилой дом обретает краски утра: строители закончили возведение 10-ти этажей и приступили к оформлению фасада. Кирпичный дом возводят с собственной котельной, которая обеспечит комфорт жителей в любое время года. Отопительный сезон здесь всегда будет начинаться вовремя, когда этого захотят жильцы.

Фото предоставлено застройщиком

"Внутренние отделочные работы, а также работы по прокладке всех внутренних инженерных сетей выполнены более чем на 80%. Завершена прокладка газопроводных труб по фасаду здания и введены магистральные трубопроводы теплоснабжения в крышную котельную", - сообщил главный инженер ООО специализированного застройщика «Домострой» Юрий Стоцкий.

Оценить труды строителей можно не только из окна офиса продаж, откуда открывается вид на стройплощадку. Работает шоурум, куда можно прийти всей семьей. Квартиры сдаются с отделкой вайтбокс: выровненные оштукатуренные стены, стяжка полов, остекленные лоджии. А это значительно сократит бюджет ремонта - останется лишь нанести декоративные материалы.

Вложение в жилье - надежный способ сохранить семейный капитал. Удачное расположение, современные технологии в сочетании со старым добрым кирпичом обеспечат ликвидность квадратных метров на десятилетия вперед. Уточнить детали покупки можно в офисе жилого дома утро, расположенного по адресу Терновского, 102, телефон (8412) 505-904.