Желание приютить попугая обошлось жительнице Пензы в пять тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Пензы 1991 года рождения пришла в полицию с заявлением о мошенничестве. Правоохранителям женщина рассказала, что в социальной сети «ВКонтакте» наткнулась на объявление – некий мужчина искал дом попугаю Ара. Птицу он отдавал бесплатно.

Желая стать хозяйкой экзотического питомца, женщина связалась с автором объявления. Тот подтвердил: да, попугай отдается совершенно бесплатно, однако его нужно еще привезти в Пензу. За доставку птицы и страховку от всевозможных форс-мажоров мужчина запросит пять тысяч рублей.

Покупательница перечислила данную сумму на счет продавца. После этого ее собеседник перестал выходить на связь. Само собой, своего попугая женщина так и не увидела. Полицейским пострадавшая пояснила, что слышала о таких случаях обмана.

По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.