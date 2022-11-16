К Дню матери общественные приемные «Единой России» проведут фотоконкурс «Ангел по имени Мама!»

Программа была принята по инициативе Президента В. Путина в 2017 году. Согласно этой программе, 2018-2027 годы были объявлены Десятилетием детства.

Новая программа пришла на смену Национальной стратегии действий в интересах детей, которая работала в России в 2012-2017 годах.

Первоначально план мероприятий по этой программе был разработан на период до 2020 года. В январе 2021 года был утвержден новый план на период до 2027 года

Одно из ежегодных мероприятий программы – празднование Дня матери.

В 2022 году он отмечается 27 ноября. К этому дню на площадках Штабов общественной поддержки, Региональных и Местных общественных приемных Партии пройдет фотоконкурс под названием «Ангел по имени Мама!».

Участники конкурса: Дети и взрослые разных возрастов

Партнеры конкурса:

1. «Молодая Гвардия Единой России»

2. Учреждения культуры

3. Детские сады, школы, вузы

4. Общественные организации

5. Волонтеры

6. Депутаты всех уровней

Требования к фотоработам:

1. На фотографиях обязательно должна быть изображена мама.

2. Работы (1 фотография) необходимо предоставить в распечатанном виде в Региональную общественную приемную Партии (г. Пенза, Площадь Жукова, 4) и Местные общественные приемные Партии в районах Пензенской области.

3. Заполнить анкету участника.

4. Допустимые размеры фото: 30х30, 30х40, 30х45

5. Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны - фамилия, имя, отчество автора, дата рождения, контактный телефон.

Работы принимаются до 23 ноября 2022 г.

Телефон для справок: 54-18-98