К Дню матери общественные приемные «Единой России» проведут фотоконкурс «Ангел по имени Мама!»

Программа была принята по инициативе Президента В. Путина в 2017 году. Согласно этой программе, 2018-2027 годы были объявлены Десятилетием детства.
Новая программа пришла на смену Национальной стратегии действий в интересах детей, которая работала в России в 2012-2017 годах.
Первоначально план мероприятий по этой программе был разработан на период до 2020 года. В январе 2021 года был утвержден новый план на период до 2027 года
Одно из ежегодных мероприятий программы – празднование Дня матери.
В 2022 году он отмечается 27 ноября. К этому дню на площадках Штабов общественной поддержки, Региональных и Местных общественных приемных Партии пройдет фотоконкурс под названием «Ангел по имени Мама!».
Участники конкурса: Дети и взрослые разных возрастов
Партнеры конкурса:
1. «Молодая Гвардия Единой России»
2. Учреждения культуры
3. Детские сады, школы, вузы
4. Общественные организации
5. Волонтеры
6. Депутаты всех уровней
Требования к фотоработам:
1. На фотографиях обязательно должна быть изображена мама.
2. Работы (1 фотография) необходимо предоставить в распечатанном виде в Региональную общественную приемную Партии (г. Пенза, Площадь Жукова, 4) и Местные общественные приемные Партии в районах Пензенской области.
3. Заполнить анкету участника.
4. Допустимые размеры фото: 30х30, 30х40, 30х45
5. Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны - фамилия, имя, отчество автора, дата рождения, контактный телефон.
Работы принимаются до 23 ноября 2022 г.
Телефон для справок: 54-18-98