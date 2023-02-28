Олег Мельниченко: «В 2023 году в регионе капитально отремонтируем 15 зданий школ»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Первый вице-спикер верхней палаты российского парламента напомнил о том, что по решению главы государства, начиная с 2025 года, средства на ремонт учреждений образования будут выделяться на постоянной основе.

«Эти решения подчеркивают эффективность наших программ. Действительно, по итогам прошлого года удалось обеспечить практически стопроцентное исполнение. Ремонтные работы завершены на 1663 объектах», - сообщил о результатах Андрей Турчак.

«В 2023 году ремонт запланирован в 1527 школах, из них в 1164 он только начнётся, а в 363 школах - продолжится в рамках двухлетнего цикла, то есть это переходящие объекты с прошлого года», - конкретизировал первый зампред Совета Федерации России.

Он также уточнил, что, как и в прошлом году, вместе с родителями, учителями и учениками, общественностью будут контролироваться все этапы – от проектов дизайна до завершения строительных работ.

«Параллельно с капремонтом у нас продолжается программа строительства новых школ. В текущем году должно быть построено более 400 новых объектов», - добавил Андрей Турчак.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал представителей регионов строго соблюдать сроки завершения капремонта и возведения объектов образования.

В Пензенской области региональный проект «Модернизация школьных систем образования» реализуется с 2022 года. Он предусматривает проведение капремонта и оснащение средствами обучения и воспитания зданий общеобразовательных организаций, отмечает пресс-служба правительства региона.

В прошлом году было отремонтировано 11 школ. Один объект, с двухгодичным сроком реализации – школа №2 рабочего посёлка Башмаково – будет завершён до конца этого года.

«В 2023 году в регионе капитально отремонтируем 15 зданий школ, восемь из которых расположены в сельской местности и малых городах», - проинформировал губернатор Олег Мельниченко.

«Контракты на выполнение работ на всех объектах заключены. Из федерального бюджета на реализацию проекта в 2023 году выделено около 750 млн рублей», - подытожил Глава Пензенской области.