В Саранске состоялись соревнования пожарных по боевому развертыванию

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Соревнования по боевому развертыванию в условиях глубокого снега проводятся уже не в первый год и посвящены памяти выдающегося пожарного Николая Александровича Малова. Данный турнир уникальный – нигде больше в России спасатели не соревнуются в скорости и силе таким образом.

В этом году за победу боролись 11 команд. Участников состязаний поприветствовал начальник Главного Управления МЧС по республике Сергей Репин, пожелавший им удачи и победы.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

По правилам турнира, чтобы потушить условный пожар, каждая команда должна заправить автоцистерну, а после этого проложить две рукавные линии в противоположных направлениях: одну 40-метровую, вторую 140-метровую. Зачем участникам необходимо сбить две мишени. Осложняет ситуацию то, что все действия приходится делать буквально по колено в снегу.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

В этом году лучшими стали представители ПСЧ-26 рабочего поселка Чамзинка. Переходящий кубок победителям вручила Анастасия Степановна – мама Николая Малова, в память о котором проводятся соревнования.

- Ребята, какое бы место вы не заняли, соревновались вы отлично! Было видно ваши старания и стремление к победе! Спасибо вам большое, - поблагодарила она огнеборцев.

Второе место заняла команда ПЧС-5 Саранска, третье - ПСЧ-31 Саранска.