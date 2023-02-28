Руководитель пензенского холдинга «Маяк» Владимир Вдонин: «Есть небольшие трудности, но, уверен», что мы найдем выход из этой ситуации»

Фото: Пресс-служба холдинга

Жизнь продолжается, несмотря на трудности. Пензенским бумажникам не впервой сталкиваться с проблемами лицом к лицу. Установка проста: стиснув зубы, идти вперед. Несмотря на санкции и другое. Когда кто-то сокращал штат сотрудников и закрывал цеха, «Маяк» запускал новые линии и бил собственные рекорды производительности. Когда кто-то ныл и жаловался, пензенские бумажники приспосабливались. Когда во время мобилизации в зону СВО уехали несколько десятков сотрудников холдинга, его руководство не только сумело наладить работу без них, но и оказало поддержку семьям военнослужащих.

«Маяк» своих не оставляет: на минувшей неделе пензенский холдинг снова отправил гуманитарный груз в зону СВО. Продукты, лекарства, теплые вещи, техника, инструменты - все это распределят между бойцами всех полков: ведь в каждом из них есть «маяковцы», а сами сотрудники предприятия получат еще письма и посылки от близких.

- Наши бойцы так далеко от родного города, - сказал генеральный директор компании Владимир Вдонин. – Хочется верить, что наша небольшая весточка из Пензы напомнит им, что их ждут и любят дома. Пока наши сотрудники исполняют свой долг, мы здесь заботимся об их семьях.

Помимо этого, «Маяк» продолжает работу по реализации своего экологического проекта. Напоминаем вам, что пару лет назад холдинг приступил к строительству современных очистных сооружений. Их проектированием занималась международная компания «КВИ Интернэшнл», которая уже реализовала более 400 проектов на территории нашей страны и стран СНГ.

Представители компании не только спроектировали будущие очистные сооружения «Маяка», но и принимают активное участие в их возведении. Ежемесячно в правительстве региона проводятся совещания по вопросам реализации проекта, на которых присутствуют и представители пензенского холдинга, и проектировщики «КВИ Интернэшнл».

Совместно с областным управлением Росприроднадзора и региональным правительством была разработана «дорожная» карта, которая отражает все этапы строительства. Новые очистные сооружения будут работать по технологии «Биофлот» - то есть все лишнее из сточных вод планируется убирать с помощью так называемого «активного ила», который умеет разлагать органические загрязнения. После этого воду отфильтруют - и на выходе мы получим жидкость, которая по составу даже чище воды, забранной предприятием из реки для своих нужд. Такие сточные воды не способны навредить экологии.

На данный момент на площадке, где будут располагаться будущие очистные сооружения, уже возведен каркас здания для них: совсем скоро оно будет готово. Как отметил Владимир Вдонин, часть приобретенного оборудования уже в Пензе и ожидает установки. Строительные работы ведутся по графику, согласно дорожной карте.

- Мы находимся в постоянном диалоге с правительством Пензенской области и его председателем, и они помогают реализовать наш масштабный проект, - подчеркнул Владимир Васильевич. – Есть небольшие трудности из-за санкций, связанные с поставкой некоторого оборудования, но, уверен, мы сумеем выйти из данного положения.

Напоминаем вам, что завершить строительство очистных сооружений «Маяк» планирует в следующем году.