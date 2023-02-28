В Пензенской области губернатор утвердил программу ремонта муниципальных дорог на 2023 год

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Об этом стало известно в понедельник, 27 февраля.

Субсидии предусмотрены для проведения ремонта автомобильных дорог местного значения, которые ведут к сельским населённым пунктам, являющимся точками экономического роста.

В текущем году каждому из муниципальных образований на конкретные автотранспортные объекты в среднем направляется сумма от 30 до 95 млн рублей.

По информации пресс-службы регионального правительства, рекордсменами в получении денег на развитие улично-дорожной сети являются Спасский и Нижнеломовский районы. Значительные объёмы средств направляются Белинскому, Башмаковскому и Земетчинскому районам.

«В 2022 году основной акцент мы сделали на приведение в нормативное состояние муниципальных дорог в регионе. Они более всего нуждаются на данный момент в ремонте, об этом просят нас в обращениях и комментариях наши граждане», - пояснил Олег Мельниченко.

«В этом году работу продолжаем, финансирование утверждено. В рамках нашей областной программы будем адресно, чётко и методично, километр за километром сельские дороги строить и восстанавливать», - подчеркнул губернатор.

Критериями распределения дорожных субсидий муниципальным образованиям служили не только численность населения и соответственно, уровень востребованности жителями ремонта той или иной дороги, но и экономический потенциал конкретных пунктов.