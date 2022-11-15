Пропавший в Бессоновском районе пожилой мужчина сумел сам выбраться из леса

Фото: Сообщество поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

85-летний Валентин Иванович из поселка Ёра ушел из дома 13 ноября. И пропал. В ориентировке на поиск было написано кратко - ушел в лес и не вернулся.

Представители поискового отряда не раз выезжали на место прочесывать массив, но тщетно. Из-за установившейся в регионе холодной погоды надежда на благоприятный исход дела таяла с каждым часом. Как вдруг – хорошая новость: нашелся.

Сам Валентин Иванович позже рассказал добровольцам отряда, что заблудился неожиданно. Он постоянно ходил в этот лес за лапником. А в этот раз заплутал и не смог найти выход. Пережить первую ночь в холодном лесу ему помогло пуховое одеяло, найденное там же.

К вечеру второго дня мужчина сумел добраться до Вазерского лесничества. Там, в заброшенном доме, он нашел сахар и смог немного подкрепиться. На ночевку остался там же. Если мерз, начинал пилить дрова ножовкой, которую захватил с собой.

- Утром пошел искать выход из лесничества и встретил мужиков, которые пилили лес. Попросил их о помощи, позвонить в полицию, даже предлагал денег, но они не помогли, а просто показали направление на дорогу в сторону поселка, - рассказал Валентин Иванович. - Я пошел по дороге, встретил лесника, но помощи просить у него уже не стал - побоялся, что тоже откажет. Но он сам сообразил, что это меня ищут уже несколько дней, и довез до дома.

Как отметили представители поискового отряда «ЛизаАлерт», проанализировавшие весь путь Валентина Ивановича, все дни поисков они прочесывали те же локации, в которых был мужчина, но расходились с ним по времени. Но, несмотря на это, история все равно закончилась хорошо.