Росгвардия опубликовала видео задержания пензенца, угрожавшего взорвать дом

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Напоминаем вам, что инцидент произошел ночью 13 ноября. 25-летний парень позвонил в дежурную часть УМВД по региону и попросил привезти ему наркотики, потому что у него день рождения. За невыполнение просьбы юноша грозился взорвать дом.

Молодой человек сообщил правоохранителям свой домашний адрес, однако вместе курьера с подарком к нему приехал ОМОН. Оперативники сумели выломать дверь и задержать нарушителя. При нем был найден сверток с наркотическим веществом – опием.

Сейчас юноша находится под стражей, в отношении него возбуждены уголовные дела.