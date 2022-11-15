В Пензе проходят всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Сурская осень»

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В торжественной церемонии открытия соревнований 14 ноября приняли участие министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева, заместитель председателя пензенского отделения всероссийского общества «Динамо» Александр Курносов, президент гимнастического клуба «Динамо-Москва» имени М. Воронина Андрей Зудин, директор СШОР по гимнастике им. Н.А. Лавровой Олег Минкарский, главный судья соревнований Владислав Козлов.

Евгения Бочкарева поприветствовала спортсменов и гостей соревнований и поздравила участников с началом турнира:

«Я уверена, что сегодня здесь нет случайных людей. Эти соревнования объединили тех, кто любит свое дело, свой вид спорта, тех, кто готов достойно представлять свои регионы на состязаниях такого высокого уровня. Желаю, чтобы вы показали свои лучшие результаты!»

Мероприятие объединило атлетов во дворце спорта «Буртасы». В Пензу на данный турнир приехали 327 спортсменов. За медали борются представители 18 регионов.

Пензенскую область представляют 25 спортсменов (юниоров, юношей) и 14 спортсменок (юниорок, девушек). Соревнования проходят в личном многоборье и отдельных дисциплинах. Соревнования продлятся до 18 ноября.