В Пензенском драмтеатре выступят музыканты из Мариуполя

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Это выступление станет частью большого тура коллектива по европейской части России. Оркестр выступит в Волгограде, Камышине, Саратове, Пензе, Саранске, Тамбове и Воронеже в рамках федеральной программы «Мы - Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

Программа реализуется федеральным государственным бюджетным учреждением культуры РОСКОНЦЕРТ.

По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, Всероссийский гастрольно-концертный план ставит одной из своих целей сохранение и популяризацию народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Важно, чтобы все жители многонациональной страны имели возможность знакомиться с лучшими достижениями отечественного и зарубежного театрального, а также профессионального народного искусства, - отметила Ольга Любимова.

Эстрадно-симфонический оркестр города Мариуполя – самый молодой коллектив Донецкой государственной академической филармонии, созданный по инициативе Министерства культуры ДНР из числа преданных родному городу талантливых музыкантов Мариуполя после его освобождения от украинских националистов.

1 июля 2022 года – дата создания коллектива и первый день работы музыкантов, вошедших в его состав. Возглавил оркестр известный мариупольский музыкант Василий Алексеевич Шакула.

17 июля 2022 года в Мариупольском парке культуры и отдыха имени Н. А. Гурова состоялось первое выступление, посвящённое Дню металлурга.

В репертуаре коллектива музыка разных стилей от классики до джаза.

В Пензе коллектив представит программу «Попурри из Донбасса» (6+), в которую вошли произведения разных эпох. Наряду с популярными эстрадными и джазовыми композициями музыканты исполнят в джазовой обработке знаменитую Симфонию № 5 Людвига ван Бетховена, а также «Танец с саблями» Арама Хачатуряна. Впервые за пределами Мариуполя прозвучит «Азовский вальс» современного мариупольского композитора Владимира Смирного.

Солисты: Екатерина Гладышева (сопрано), Николай Бобровский (вокал), Инна Домникова (вокал).

Начало концерта – 15 ноября (вторник) в 19:00. Продолжительность – 1,5 часа.

Пригласительные билеты на концерт можно бесплатно получить в кассе драмтеатра.