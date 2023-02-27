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Здоровье27 февраля 2023 13:18

Пензенские врачи удалили опухоль мозга у пациента в тяжелом состоянии

После проведенной операции и выписки мужчина смог уйти домой на своих ногах
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Подробнее о случившемся рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Пензенской областной клинической больницы им. Бурденко Роман Рыбас.

- Пациента доставили к нам в тяжелом состоянии, - рассказал врач. - Он практически был без сознания, не мог самостоятельно передвигаться. Отправить его на обследование в федеральные нейрохирургические центры Москвы и Санкт-Петербурга из-за состояния не представлялось возможным.

Результаты МРТ показали объемное образование в головном мозге.

- А именно - в четвертом желудочке, где расположены все важные нервные центры, отвечающие за дыхание и кровообращение. Несмотря на риск, мы решили оперировать, - отметил Роман Рыбас.

Операция была проведена с применением уникального операционного нейрофизиологического мониторинга, имеющегося в арсенале пензенских врачей. Благодаря этому, все прошло успешно. На сегодня пациент уже выписан: спустя неделю после операции он смог вернуться домой на своих ногах. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

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