Пензенцы – о первой годовщине СВО

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Разделить эти два события не получится. Потому что палитру красок первого года проведения СВО дополняет неутихающая воинственная риторика стран НАТО и вашингтонских кукловодов неонацистских недобитков. По деяниям против России - их прямых соучастников…

«С гордостью сообщаю вам, что США ввели против меня персональные санкции, - написал в своем Telegram губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. - Приятно оказаться в компании 45 глав других российских регионов. Это значит только то, что делаем мы всё правильно.

Пока Россия освобождает наших людей, США и ЕС подвозят укронацистам снаряды и вооружение. Мы восстанавливаем города, часто просто из руин, а они стремятся всё разрушить. Разница, думаю, настолько очевидна, что ее и пояснять не нужно.

Пензенская область помогала и будет помогать восстанавливать наши новые регионы. Пологовский район в Запорожской области, над которым мы взяли шефство. Любые злобные попытки Запада как-то помешать этому ни к чему не приведут».

Глава субъекта РФ сообщил своим читателям о том, что распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области.

«Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения.

«Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было», - отметил Олег Мельниченко.

И жители области с пониманием и поддержкой откликнулись на эту позицию своего губернатора.