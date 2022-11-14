Пензенская область и Росавтодор заключили меморандум о развитии автодорог общего пользования

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Глава Росавтодора в режиме видеоконференцсвязи 14 ноября также принял участие в церемонии открытия общегородской магистрали от 2-го микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки «Заря» в Пензе.

Строительство объекта было начато в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проектную документацию разработал Пензенский госуниверситет архитектуры и строительств.

Председатель регионального правительства Николай Симонов выразил благодарность руководству и коллективу Федерального дорожного агентства за совместную работу по вопросам дорожного хозяйства и транспортной безопасности.

«Любой новый дорожный объект – это благо для региона, - отметил Роман Новиков. – Заключенный меморандум о совместной деятельности Пензенской области и Росавтодора будет реализовываться в рамках пятилетнего плана дорожных работ, задачи, которую мы исполняем по поручению Президента страны.

Уверен, что с таким подходом к работе, который демонстрируют пензенцы, все поставленные задачи будут решены в намеченный срок».

Николай Симонов подчеркнул, что в следующем году в Пензенской области продолжатся строительство и реконструкция крупных и капиталоемких объектов – транспортных развязок, мостов, путепроводов.