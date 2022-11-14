«Локомотив-Пенза» вышел победителем II тура чемпионата России по регби-7

Фото: «Локомотив-Пенза»

Успешно пройдя групповую стадию, в полуфинале подопечные Александра Янюшкина встретились с «Заставой-7». Представители Пензенской области смогли сохранить тенденцию прошлых встреч и снова одержали победу на этот раз с сухим счетом 17:0.

Финал свел на поле регбийные клубы «Локомотив-Пенза» и «Стрела». В труднейшей борьбе пензенская команда переиграла «Стрелу» и заняла первое место в туре. Матч завершился со счетом 17:14.

«Локомотив-Пенза» выиграл второй подряд тур чемпионата России по регби и закрепился на первой строчке турнирной таблицы, имея в активе 40 очков («Стрела» – 34, «Застава-7» – 32, «ВВА-Подмосковье» – 28, «Богатыри» – 22, «Енисей-СТМ» – 22, «Ростов» – 18, «Красный Яр» – 12, «Липецк» – 7, «Таганий Рог» – 7, «Локомотив-2» – 2, ЦСКА – 1).

Кроме того, команда из Пензы стала единственной выигравшей все матчи в обоих турах. Третий и четвёртый туры пройдут весной 2023 года.