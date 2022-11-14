Сильный ветер повредил кровлю двух домов в Пензе

В разных частях города ветер повалил деревья. Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В минувшую субботу в Пензе разыгралась стихия: порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В разных частях города рухнули деревья, покосились дорожные знаки, перестали работать светофоры. С этими проблемами удалось справиться еще до наступления новой рабочей недели.

Но у урагана были и более серьезные последствия. В частности, в доме №31 на улице Воровского ветром повредило кровлю, в результате чего на объекте ввели режим повышенной готовности. Поскольку здание находится на самоуправлении, по вопросам восстановления крыши жители обратились в мэрию.

Глава городской администрации Александр Басенко заверил: людей в беде не бросят, и ремонт будет сделан. Для этого необходимо выбрать УК. После из бюджета города выделят средства на ремонт (с последующим взысканием с собственников жилья).

Также во время урагана пострадала крыша дома №75 на улице Володарского. Там ремонтом займется МУП «Жилье-22».

Подводя итоги, Александр Басенко поставил задачу Управлению ЖКХ и районным администрациям осмотреть вверенные им территории и устранить все последствия буйства стихии.