В селе Радищево весело и вкусно проводили зиму

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Гуляния начались в 11:00. Всех гостей праздника пригласили присоединиться к большому хороводу, а после - проверить свою силу и ловкость в народных играх.

Присутствующих с Масленицей поздравила заместитель председателя областного правительства Лариса Рябихина, которая отметила, что приезжает в село Радищево несколько раз в год.

- Разрешите передать мне поздравление от губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко. Он передавал вам пожелание: поднабраться здоровья на свежем воздухе, запастись хорошим настроением, пообщаться, побыть рядом друг с другом, - отметила она.

Традиционно гостей праздника угощали ухой по-аблязовски, а также радищевскими блинами, рецепт которых участники гуляний смогли узнать во время мастер-класса. Параллельно работала ярмарка, на которой сувениры и другую продукцию представили жители Пензы и области, а также Ижевска, Саратова и Саранска.

Также были подведены итоги конкурса «Лучшая самодельная масленичная кукла». Специальный приз достался детскому саду «Светлячок» села Поселки Кузнецкого района за куклу-малышку. Первое место завоевала семья Кудяковых из села Никольское, второе - школа села Махалино, третье - ДК села Поселки.

В концертной программе под открытым небом участие приняли ансамбль народной песни «Славяне» Пензенского областного народного творчества, фолк-шоу-группа «Зазноба», творческие коллективы из районных ДК Пензенской области. В Барском доме выступили солисты «Пензаконцерта» - заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова и виртуоз-балалаечник Иван Нивин.