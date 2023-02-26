Пензенский волейбольный клуб «Росток» успешно проводит домашнюю серию матчей

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Как отмечает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона, 24 февраля Пензенский клуб одержал победу над командой из Чебоксар «Чувашия-ГУВГАУ». Встреча завершилась со счетом 3:0.

25 февраля подопечные Евгения Нурдыгина в напряженной борьбе одолели соперников из Перми - клуб «Академия». Финальный счет игры 3:2.

Пензенскую команду в этот день вместе с другими болельщиками на трибунах поддерживал и первый заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Сегодня была непростая игра. Рад, что «Ростку» удалось вырвать победу у сильного соперника. Слаженная работа привела команду к достойному результату.

Уверен, впереди у нашего клуба много ещё более удачных матчей. Успехов ребятам в завтрашней игре».

Сегодня, 26 февраля, пензенской команде предстоит выйти на паркет против команды «Фикс» из Казани. Матч начнётся в 14:00 часов в ФОКе ПГУАС.