РСЦ больницы Захарьина в Пензе стал экспертным центром помощи при сосудистых катастрофах

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Каждые 15 минут кто-то переживает сосудистую катастрофу, когда наиважнейшее значение имеет время оказания экстренной медицинской помощи.

И она оказывается в РСЦ клинической больницы № 6 имени Г.А. Захарьина – высокотехнологичной медицинской площадке, куда доставляются жители Пензенской области с подозрением на инсульты или инфаркты, отмечает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Время «от двери до иглы», куда входят необходимые исследования для постановки диагноза - компьютерная томография головы и коронарография, не превышает одного часа.

Соблюдение медиками правила золотого часа позволило добиться значительных результатов, за которыми стоят спасенные человеческие жизни.

«За 2 года деятельности нашего РСЦ проведена колоссальная работа, - уточняет заведующий Дмитрий Максимов. - В отделение кардиологии было госпитализировано более 4300 пациентов с острым коронарным синдромом. Выполнено 4000 эндоваскулярных исследований, включающих в себя коронарографию, церебральную ангиографию, аортографию, ангиографию периферических артерий. Проведено более 1900 стентирований коронарных артерий».

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» за два года было закуплено новое медицинское оборудование, которое позволяет специалистам центра проводить уникальные операции.

«Учитывая, что наш стационар является многопрофильным учреждением, врачи отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения РСЦ постоянно обучаются и совершенствуются, внедряя и осваивая новые техники и методики, - поясняет главный врач Клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Андрей Кибиткин. -

Сегодня РСЦ больницы Захарьина – это экспертный центр, в котором есть необходимое оснащение и подготовленные врачи, что позволило вывести на новый, более качественный уровень, лечение пациентов с сосудистыми катастрофами и увеличить количество тех, кто после болезни вернулся к прежней жизни».