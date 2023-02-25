МИД РФ назвал условия дипломатического завершения конфликта на Украине

Фото: Пресс-служба МИДа РФ

«Разделяем соображения Пекина. Привержены принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой», - цитирует Марию Захарову сетевое издание govoritmoskva.ru

По её словам, именно этими соображениями были продиктованы предложения России по гарантиям безопасности, выдвинутые в конце 2021 года. Она подчеркнула, что Москва готова к достижению целей спецоперации политико-дипломатическим путём.

Он подразумевает «прекращение поставок на Украину западных вооружений и наёмников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий», а также «демилитаризацию и денацификацию» Украины.

«Гражданам Украины, включая русскоязычное население и представителей нацменьшинств, должны быть гарантированы все неотъемлемые права, в том числе, право говорить и учиться на родном языке», - подчеркнула Захарова.