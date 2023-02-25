23 февраля в Пензе появились 14 новых семей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие пары стремятся заключить брак в «красивые даты»: считается, что так союз будет долгим и счастливым. На этой неделе была как раз одна из таких дат – зеркальная 23.02.2023. Несмотря на то, что по всей стране был объявлен выходной, в ЗАГСе Октябрьского района Пензы по просьбам жителей состоялись церемонии.

- Мы очень хотели пожениться именно в этот день, - отметили молодожены Камиль и Светлана Еникеевы. - Но почти все ЗАГСы 23 февраля были закрыты - даже в Москве. И только здесь нам предложили провести церемонию.

В этот день в ЗАГСе были заключены 14 браков.

- Для нас это тоже первый опыт: мы еще ни разу не регистрировали браки в этот день, - отметила территориального отдела ЗАГС Октябрьского района Пензы Юлия Евсина.

Следующей красивой датой в этом году станет 23 марта. В этот день только в территориальном отделе ЗАГС Октябрьского района мужем и женой станут 10 пар.