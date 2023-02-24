Дому-музею Мейерхольда в Пензе исполнилось 39 лет

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

39 лет музейная экспозиция «живет» в Пензе в родном доме Мастера. Здесь прошли его детские и отроческие годы. Из этого дома он, не оглядываясь, шагнул в огромный мир и сумел его покорить, отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

В 1984 году, в первом варианте экспозиции, посвящённой деятелям искусства – выходцам из Пензенского края – Мейерхольду «принадлежала» только одна комната. Сегодня вся экспозиция повествует о жизни и творчестве Всеволода Эмильевича. Дом постройки конца 19-го века известен далеко за пределами Пензы. Сюда тянутся гости не только со всех уголков России, но и из-за рубежа.

Имя Всеволода Мейерхольда, впервые прозвучавшее в этих стенах, после почти полувекового забвения, звучит сегодня и будет звучать, пока живо искусство, пока жив театр.

В Доме Мастера гостей ждут:

25 февраля (СБ) 15:00 – лекторий «Внучка Мейерхольда». 12+ Лекторий посвящен основательнице музея – Марии Алексеевне Валентей.

Какие испытания выпали на долю семьи Марии Валентей? Как ей удалось не только реабилитировать деда, величайшего режиссера Всеволода Мейерхольда, но и сохранить память о нем в истории мирового театра? Гости познакомятся с редкими фотографиями и воспоминаниями современников внучки Мейерхольда. Встреча будет интересна для тех, кто уже посетил экскурсию «Мейерхольд. Хроники».

26 февраля (ВС) 12:00 – экскурсия «Мейерхольд. Хроники». 12+ Экскурсия – отличная возможность начать свое знакомство с жизнью и творчеством великого режиссера, актера, педагога и новатора сцены Всеволода Эмильевича Мейерхольда.

Вход – свободный. Обязательна предварительная запись по телефону: (8412) 56-22-88, с 10:00 до 17:00.