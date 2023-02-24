Пензенец отдал мошенникам более трех миллионов рублей

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Житель Первомайского района Пензы попался на удочку мошенников. Злоумышленники действовали по классической схеме: с потерпевшим связался некий мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на имя пензенца, и посоветовал действовать на опережение: то есть самому подать заявку на оформление займа, а после полученные средства перевести на «безопасный счет».

Следуя инструкциям собеседника, пострадавший оформил кредит на два миллиона рублей и перечислил средства по реквизитам, которые ему сообщил «правоохранитель».

Но история имела продолжение. На следующее утро с мужчиной снова связался неизвестный, который сообщил: нужен еще один кредит. Пострадавший сперва не поверил собеседнику, но тот привел «убедительные» доказательства того, что действительно работает в правоохранительных органах (а именно – сообщил ему номер телефона отдела полиции, в котором он якобы работает), после чего пензенец снял со своих счетов еще больше миллиона рублей и перевел на указанный мошенником счет.

Лишь после завершения всех транзакций мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту было возбуждено уголовное дело.