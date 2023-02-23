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Общество23 февраля 2023 15:57

Олег Мельниченко поздравил офицеров и курсантов филиала Военной академии МТО с праздником

Торжественное построение личного состава пензенского военного вуза в честь Дня защитника Отечества состоялось 23 февраля
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Этот праздник символизирует боевую мощь великой России, славу ратных подвигов многих поколений, мужество, доблесть и честь нашего народа», – подчеркнул глава региона в приветственном слове.

Олег Мельниченко отметил, что во все времена артиллерия играла важную роль в ратных победах российской армии, являясь одним из наиболее эффективных родов войск.

«Кадры для ракетных войск и артиллерии куются на пензенской земле уже 80 лет, за это время в Пензе подготовлено свыше 20 тысяч человек», – констатировал губернатор.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Выпускники Пензенского артиллерийского инженерного института и сегодня продолжают славные традиции своих предшественников, участвуя в специальной военной операции, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона вручил награды отличившимся в служебной деятельности, пожелал будущим офицерам достойно завершить обучение и внести свой вклад в дело прославления российской армии.

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