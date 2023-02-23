В Пензе состоялись торжества, приуроченные ко Дню защитника Отечества

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

После этого первые лица региона, члены общественных организаций и простые граждане возложили цветы к Вечному огню у Мемориала воинской и трудовой Славы пензенцев и почтили память павших минутой молчания.

Этот год особенный: ровно 105 лет назад в Советской России была создана Красная армия, впоследствии освободившая весь мир от фашизма. Память об этой славной дате – это патриотический и нравственный стержень нашего общества, объединяющий разные поколения огромной страны. А красный стяг Победы и Российский триколор навеки сплотили тех, кто сражался за Родину, тех, кто стоит на страже ее безопасности и независимости и тех, кто в будущем примет эстафету борцов за свободу и единство государства.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что День защитника Отечества по праву можно назвать одним из главных праздников в современной истории России.

- Мы чествуем ветеранов, кадровых военных и всех ребят, которые, как и их предки, сегодня проявляют мужество и героизм на полях сражений, противостоят распространению неонацизма, защищают рубежи нашей Родины, - заявил глава региона.