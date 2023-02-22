В Саранске накануне Дня защитника Отечества вручены госнаграды и боевые ордена участникам СВО

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Доблестных защитников Отечества поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.

«В эти минуты наши ребята защищают свободу, независимость, суверенитет нашей большой страны, готовые каждый день отдать самое главное, что у них есть, – свою жизнь, - сказал руководитель республики.

Он повторил слова Президента России В.В. Путина, что для нас все участники специальной операции, кадровые военные, добровольцы, мобилизованные, сотрудники спецслужб и силовых структур – они все герои!

Вчера в Послании Президентом России четко дано поручение о создании Фонда помощи участникам СВО и их семьям.

На торжественном собрании были вручены высокие государственные наград и боевые ордена участникам СВО, проявившим мужество и отвагу. Ряд орденов Мужества вручены посмертно. «Мы всегда будем помнить наших героев, - сказал Артём Здунов.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Память павших почтили минутой молчания.

Сержант Георгий Дейнес, награжденный Указом Президента России Орденом Мужества, поблагодарил всех, кто помогает фронту. «Победа будет за нами!» - сказал он.

В адрес Главы Мордовии регулярно поступают благодарности за службу наших ребят в зоне СВО от командования Министерства обороны.

«Мы гордимся всеми парнями и ждем их победного возвращения домой. И, конечно, делаем все возможное, чтобы не оставить наедине с трудностям их семьи, родных,- сказал Артём Здунов.