Олег Мельниченко вручил государственные и региональные награды

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В числе награжденных – около 60 пензенцев, внесших вклад в социально-экономическое развитие родного края.

«В Пензенской области немало тех, кто готов выйти из зоны комфорта и сделать всё ради безопасности, развития и процветания нашей страны и региона», - отметил губернатор, обращаясь к лауреатам.

Отдельные слова благодарности Олег Мельниченко озвучил в адрес земляков, которые участвуют в специальной военной операции.

«Как вчера сказал Президент России, наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении СВО и поддержали действия по защите Донбасса. В этой поддержке, прежде всего, проявился настоящий патриотизм, – подчеркнул глава региона.

Указом Президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награжден генеральный директор непубличного акционерного общества «Компания «Домостроитель» Иван Куликов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены генеральный директор ООО «Пензенский завод Телема Гино» Дмитрий Акимов, отличник социально-трудовой сферы Валерий Сиротин и начальник муниципального казенного учреждения Никольского района «Служба спасения» Константин Махонин.

Знаками отличия Минобороны РФ «За отличие в поисковом движении» различных степеней награждены члены поискового отряда «Поиск-вездеход» Вячеслав Борунов, Ярослав Водовсков, Дмитрий Игошин, Данила Мясников, Дмитрий Давыдов, Сергей Заикин и Евгений Иналдиев.

Медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени награждены бойцы добровольческого отряда «БАРС». Также вручены медаль «За сохранение исторической памяти», почетные знаки «Во славу земли Пензенской», почетные грамоты и благодарности губернатора.

Олег Мельниченко поблагодарю всех за добросовестную, ответственную работу, за самоотдачу и готовность прийти на помощь людям, региону, стране» и поздравил присутствующих с наступающим праздником – Днем защитника Отечества.