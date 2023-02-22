Глава Пензы Александр Басенко встретился с семьями участников СВО

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В ходе встречи градоначальник обсудил с семьями меры социальной поддержки, поинтересовался у малышей о внешкольной занятости, у старшеклассника – о планах на будущее: какую профессию планирует осваивать и куда поступать, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

«Мы всегда готовы выслушать и оказать содействие. Помогать семьям военнослужащих – одна из важнейших задач муниципалитета на сегодняшний день», – отметил Александр Басенко и преподнес ребятам памятные подарки.

Еще одна встреча главы города с семьями участников СВО состоялась накануне 21 февраля в духовно-просветительском центре «Спас».

В рамках встречи Александр Николаевич вручил благодарственные письма матерям и женам военнослужащих.

«Выражаю всем семьям участников специальной военной операции глубокую признательность. Такие люди, как ваши сыновья, мужья, отцы – настоящее богатство нашего государства. Они показывают пример высоких нравственных качеств, верности войсковому братству, долгу и чести», – сказал глава города.

В этот день для гостей центра был организован творческий вечер, где выступили пензенские артисты.