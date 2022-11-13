В Пензе в десятый раз состоялись соревнования по шахматам на Кубок губернатора области

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Соревнования состоялись в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. К спортсменам обратился первый заместитель министра физической культуры и спорта региона Эдуард Копылов:

- Очень рад, что в нашем регионе активно развивается шахматный спорт. Сегодня мы увидим баталии на 64 черно-белых клетках. Пусть победит сильнейший!

В состязаниях приняли участие представители 29 муниципальных образований, поделенные на 34 команды. Команды были распределены по трем группам в зависимости от численности населения.

По итогам состязания места распределились следующим образом:

I группа:

1 место – Пенза (Октябрьский район);

2 место – Заречный-1;

3 место – Кузнецк-1.

II группа:

1 место – Никольский район;

2 место – Каменский район;

3 место – Мокшанский район.

III группа:

1 место – Сосновоборский район;

2 место – Лопатинский район;

3 место – Лунинский район.