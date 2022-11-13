В Пензе в десятый раз состоялись соревнования по шахматам на Кубок губернатора области

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области
Соревнования состоялись в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. К спортсменам обратился первый заместитель министра физической культуры и спорта региона Эдуард Копылов:
- Очень рад, что в нашем регионе активно развивается шахматный спорт. Сегодня мы увидим баталии на 64 черно-белых клетках. Пусть победит сильнейший!
В состязаниях приняли участие представители 29 муниципальных образований, поделенные на 34 команды. Команды были распределены по трем группам в зависимости от численности населения.
По итогам состязания места распределились следующим образом:
I группа:
1 место – Пенза (Октябрьский район);
2 место – Заречный-1;
3 место – Кузнецк-1.
II группа:
1 место – Никольский район;
2 место – Каменский район;
3 место – Мокшанский район.
III группа:
1 место – Сосновоборский район;
2 место – Лопатинский район;
3 место – Лунинский район.