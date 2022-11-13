В семье патагонских мар из пензенского зоопарка родился малыш

Фото: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»

Патагонская мара – животное, напоминающее одновременно и зайца, и морскую свинку. Длина тела взрослых представителей данного вида может достигать 70-75 сантиметров. Это позволяет маре считаться одной из крупнейших грызунов на планете.

Рацион грызунов состоит из растительной пищи. Потомство приносят обычно раз в год, реже – дважды.

Неделю назад в семействе патагонских мар из пензенского зоопарка родился детеныш. Спустя 15 минут после появления на свет малыш открыл глазки и сам стал ходить. Сейчас детеныш растет и изучает все вокруг под чутким присмотром мамы.

«Мы очень рады, что в нашем зоопарке случилось пополнение этих необычных редких грызунов», - отметили представители учреждения.