Олег Мельниченко поблагодарил представителей органов внутренних дел региона за службу

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По словам начальника УМВД России по Пензенской области Павла Гаврилина, в правоохранительной сфере региона удалось добиться улучшения основных показателей.

«Мы встречаем профессиональный праздник с достойными результатами оперативно-служебной деятельности. Благодаря принимаемым мерам,по итогам 10 месяцев достигнуто снижение количества регистрируемых преступлений. При этом общая раскрываемость поднялась и составила почти 67 процентов», - проинформировал начальник областного Управления МВД РФ.

Общее снижение числа преступлений обусловлено сокращением количества умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, краж, в том числе, транспортных средств и из квартир, а также со складов, баз, из магазинов. Уменьшилось число грабежей, разбоев и преступлений, совершённых с применением оружия.

Обращаясь к сотрудникам и ветеранам регионального Управления МВД России, глава Пензенской области поздравил их и поблагодарил за добросовестную службу.

«Ранее это был День советской милиции, и здесь присутствуют ветераны, которые многие свои годы, даже десятилетия отдали службе в органах внутренних дел», - напомнил Олег Мельниченко.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Но как бы ни называлось это ведомство, задачи остаются неизменными – охрана правопорядка, борьба с преступностью, защита жизни и имущества граждан. Задачи эти сложные, их исполнение часто сопряжено с риском для жизни», - подчеркнул он.

Губернатор пожелал сотрудникам полиции крепкого здоровья, товарищеского плеча, успехов и благополучия в семье и на службе. Представителям правоохранительного ведомства, отличившимся в профессиональной деятельности, Олег Мельниченко вручил региональные награды.