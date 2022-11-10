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Спорт10 ноября 2022 12:45

В Пензе пройдет Кубок губернатора по шахматам

Торжественная церемония открытия начнется в 11 часов 12 ноября в пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Планируется участие в соревнованиях более 150 спортсменов из всех муниципальных районов и городских округов региона. За Кубок будут бороться команды в составе пяти человек (трех мужчин, одной женщины, одного тренера-представителя).

Традиционно результаты будут подведены между командами, разделенными на три группы в зависимости от численности населения муниципального образования.

I группа: г. Пенза, г. Заречный, г. Кузнецк.

II группа: Башмаковский, Пензенский, Каменский, Сердобский, Мокшанский, Колышлейский, Бессоновский, Кузнецкий, Нижнеломовский, Никольский, Городищенский, Земетчинский и Белинский районы.

III группа: Неверкинский, Тамалинский, Бековский, Спасский, Лунинский, Шемышейский, Вадинский, Иссинский, Сосновоборский, Малосердобинский, Камешкирский, Наровчатский, Лопатинский и Пачелмский районы.

Мероприятие пройдет в целях популяризации и развития шахмат в Пензенской области и выявления сильнейших команд.

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