Пензенские ученые рассказали о разработке, которая поможет сельхозбизнесу сэкономить на топливе для тракторов

Фото предоставлено пресс-службой

В столице Мордовии представители НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», органов исполнительной власти, управляющей компании Центра, вузов-участников, индустриальных партнеров обсудили задачи, которые в настоящее время стоят перед аграрным сектором и предприятиями отрасли. А также заслушали презентации проектов на предоставление инновационного сертификата индустриальному партнеру вуза от управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Один из них представили пензенские ученые.

Доцент кафедры «Транспортные машины» факультета машиностроения и транспорта ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» Александра Генералова рассказала о проекте.

Фото предоставлено пресс-службой

- Цель - сокращение временных и топливных расходов при обработке сельскохозяйственных угодий путем оптимизации траектории перемещения машинотракторных агрегатов. При этом решается сразу три задачи: разработка модуля позиционирования машинотракторного агрегата, разработка модуля спутникового ориентирования, и разработка программной оболочки с графическим интерфейсом, - объяснила она.

У инновации уже есть заслуженные награды. Проект был отмечен золотой медалью на XXIV Поволжской агропромышленной выставке в Самаре. Также Александре Генераловой удалось стать женщиной года в АПК.

Научную разработку представляли совместно с индустриальным партнером - ООО «Инновационный научно – технический центр «Контакт». Такой формат дает понять предприятиям, насколько разработка будет эффективна и экономически обоснована, а вузу – исполнителю проекта – какие количественные и качественные показатели ожидает компания

- Через инновационный сертификат мы оказываем финансовую поддержку разработкам ученых вузов-участников «Инженерии будущего», которые будут гарантировано реализованы на предприятии у индустриального партнера. Поскольку он заинтересован в ее внедрении в производство.

Поддержать вузы инновационным сертификатом мы считаем правильным решением. Потому что на начальном этапе речь идет о научных разработках, зачаточном состоянии проекта. Когда еще нет продукта, за который может заплатить коммерсант. Чтобы ученые работали и могли позволить оплатить труд своих лаборантов, коллег, купить расходные материалы для лабораторных исследований – на все это мы выделяем финансирование - рассказывает советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» - Институт регионального развития Ольга Михеева.

Всего от комитета по умному агро было представлено 11 проектов, претендующих на инновационные сертификаты.

Научные разработки помогут в импортозамещении

Отдельной темой, стала тема импортозамещения. Сегодня, когда из производственных цепочек, вследствие санкций, выпадают западные игроки - технологические и программные пробелы в отрасли должны лечь на отечественную науку.

Фото предоставлено пресс-службой

- Мы занимаем лидирующие позиции в стране по агропромышленности. Умное агро НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» для нас перспективное направление, в котором мы работаем уже не первый год. Мы нацелены на то, чтобы идти по пути импортозамещения. Потому как нам очень нужно развивать отечественные технологии в производстве кормов, органики и других продуктов, - рассказал на заседании министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Александр Кечайкин.

Помощь ученым в получении патента

Еще один аспект, который был затронут на расширенном заседании комитета умное агро - регистрация интеллектуальной собственности. С учетом того, что она является основой проектов ученых, включенных в систему НОЦ «Инженерия будущего», внутри структуры создан центр патентного ландшафта. Он позволит достичь предоставление правовой и технической поддержки отечественным ученым в области прав интеллектуальной собственности. В день заседания комитета в Саранске модератор Сергей Зубов, руководитель Роспатента публично вручил подписанное соглашение о сотрудничестве НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и ФИПС Ольге Михеевой.

- Это первое соглашение, подписанное с ФИПСом. И это соглашение не рамочное, мы проработали, прописали все те мероприятия, которые мы будем совместно делать, заканчивая серьезной подготовкой в том числе и патентных поверенных. У нас ни в одном вузе нет своего патентного поверенного, кроме Мордовского государственного университета и одного в пензенском, - рассказала она.