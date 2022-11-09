Росгвардейцы спасли жизнь мужчине на пожаре в Заречном

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Пожар в двухэтажном частном доме на улице Адмирала Макарова произошел накануне. В числе очевидцев, заметивших дым над крышей, были и военнослужащие воинской части Приволжского округа Росгвардии прапорщик Максим Волчков и ефрейтор Сергей Баландин.

Бойцы оценили обстановку и приняли решение действовать самим: вызвав на место пожарных, росгвардейцы сами пробрались в дом, в котором к тому времени уже вовсю полыхал огонь.

В одной из комнат Волчков и Баландин увидели лежащего на полу мужчину, на котором уже горела одежда. Сбив пламя, росгвардейцы буквально на ощупь стали пробираться вместе с пострадавшим на улицу, где до приезда «скорой» оказывали ему медицинскую помощь. Прибывшие на место пожарные расчеты приступили к тушению.

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.