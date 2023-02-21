Олег Мельниченко прокомментировал важные темы Послания Президента РФ

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Олег Мельниченко принял участие в официальной церемонии оглашения главного на данный момент стратегического документа, озвученного главой государства в Москве, во вторник, 21 февраля.

По словам Главы Пензенской области, сегодня Владимир Путин чётко расставил нравственные акценты, открыто назвал истинные причины и цели проведения специальной военной операции, отмечает пресс-служба регионального правительства.

«Мы защищаем свой дом и жизни людей, а цель Запада - безграничная власть», - процитировал Олег Мельниченко прозвучавшую фразу.

«Что может быть яснее? Это та самая правда, которая помогает нашим бойцам на передовой идти вперёд. Та самая сила, что объединяет страну, внушает уверенность в нашей правоте и неизбежности победы», - подчеркнул губернатор, уточнив, что ценности Запада, нацеленные на разрушение нравственности, семьи и культуры, для нас и наших детей являются неприемлемыми.

Он обратил внимание на беспрецедентные меры поддержки участников специальной военной операции.

«Глава государства предложил создать специальный государственный фонд помощи военнослужащим, их семьям. Адресная форма работы поможет быстро и эффективно оказывать персональную поддержку родным и близким погибших бойцов, а также ветеранам СВО. Оперативно должны быть открыты отделения нового госфонда в регионах.

Губернатор поставил задачу в сжатый срок подготовить План мероприятий по реализации положений Послания Президента России. Соответствующие поручения даны Олегом Мельниченко председателю и членам правительства Пензенской области.