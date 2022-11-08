Как артезианская вода влияет на красоту и молодость

Дорогая косметика или процедуры лишь уберут последствия ошибок в питании, в то время как качественная питьевая вода позволит естественным способом сохранить молодость на долгие годы. Эксперты всемирной организации здравоохранения приводят несколько простых аргументов. Наша кожа на 70% состоит из воды. Если вы пьете недостаточно, это сразу отражается на коже: она грубеет, становится тусклой, появляются морщины. Вспомните яблоко, забытое на столе: через несколько суток при потере влаги оно становится сморщенным. Чтобы избежать обезвоживания, необходимо соблюдать водный баланс. Эксперты приводят разные цифры, рекомендуя, как правило, выпивать от 1,5 до 3 литров воды в день. Однако самым разумным будет пить столько, чтобы чувствовать себя комфортно. Медики предупреждают о так называемой скрытой жажде, когда недостаток влаги уже возник, а человек этого еще не замечает. Необходимо помнить о том, что вода – это важнейшее топливо для организма и просто не забывать регулярно восполнять потерю жидкости.

Почему появляются морщины? Первую скрипку в красоте кожи играет коллаген. Именно этот белок, содержащий большое количество воды, в ответе за гладкость и эластичность кожи. Важным элементом является и фермент химотрипсин. Он обеспечивает отшелушивание роговых чешуек эпидермиса. Нарушение водного баланса приводит к сбою, в результате чего нарушаются процессы регенерации. Еще в средневековье персидский ученый Авиценна говорил: «Старость – это высыхание». Правоту этих слов гораздо позже подтвердили ученые.

Вода является идеальным поставщиком микроэлементов красоты: кальция, магния, калия, натрия. Ученые биохимики утверждают, что на 100% эти элементы усваиваются только с водой, потому что она их растворяет. Для сравнения: при употреблении с пищей усвоение будет на уровне 30-70%. Специалисты сходятся во мнении, что идеальной с точки зрения качества и влияния на красоту и долголетие является артезианская вода. Жителям Пензенской области повезло больше остальных, поскольку вода из подземного источника «Ключ здоровья» в нашем регионе доступна по демократичной цене и в шаговой доступности. На розлив ее можно приобрести в киосках, расположенных вблизи жилых домов. При желании можно оформить доставку или купить в магазине. «Ключ здоровья» содержит идеальный баланс микроэлементов красоты: вода мягкая, очищенная самой природой.

Ее добывают в Пензенском районе, вдали от промышленных производств и человеческих поселений. За ее качеством более 13 лет наблюдает Центр гигиены и эпидемиологии Пензенской области, нареканий за все это время не было ни разу.

По словам сотрудников «Ключа здоровья», артезианскую воду часто берут не только для питься и приготовления пиши. Женщины покупают ее для умывания и мытья головы. Живая вода «Ключ здоровья» с правильным балансом микроэлементов эквивалентна косметическим процедурам, она способна продлить молодость и красоту, наполнив сиянием изнутри.