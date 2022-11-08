Озвучена предварительная причина пожара в пензенском ТЦ «Красные холмы»

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как было отмечено, за праздничные выходные в области произошел 21 пожар. Погибли два человека, из огня спасено три, 295 были эвакуированы.

Одним из самых обсуждаемых событий стал пожар в ТЦ «Красные холмы». Напоминаем вам, что он произошел утром 4 ноября.

Пожар начался в одном павильоне и быстро распространился на соседние, в итоге от огня пострадала площадь в 200 квадратных метров. По факту была организована прокурорская проверка.

- В рамках доследственной проверки и установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза. Наиболее вероятной причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - отметил Дмитрий Закаткин.

В конце брифинга представитель МЧС напомнил жителям региона о правилах безопасности при возгораниях в общественных местах:

- Вызывайте пожарных. После этого сразу приступайте к эвакуации. Не пытайтесь потушить огонь самостоятельно, если есть риски, или пламя слишком сильное. Нет ничего дороже человеческой жизни!