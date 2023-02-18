Олег Мельниченко принял участие в открытии XX лыжных гонок в честь Дмитрия Шорникова

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Офицер героически погиб 26 декабря 2000 года в районе Курчалоя во время боевого столкновения с бандформированием, совершившим налёт на автоколонну подразделения УФСБ России по Чеченской Республике.

За самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Дмитрий Шорников посмертно награждён орденом Мужества.

В состязаниях памяти героя традиционно участвуют любители лыжного спорта из республик и областей, граничащих с Сурским краем. На старт выходят команды мужчин и женщин, ветеранов, юношей и девушек из вузов и средних учебных заведений, трудовых коллективов, правоохранительных органов, спортивных школ региона.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Обращаясь к спортсменам на лыжном стадионе «Снежинка», Глава Пензенской области отметил, что во все времена труд воина, сотрудника госбезопасности, правоохранительных органов был необходим. Губернатор пожелал всем участникам лыжных состязаний спортивных успехов:

«Уверен, что проигравших не будет».

По словам начальника УФСБ России по Пензенской области Дмитрия Полякова, соревнования Шорникова посвящены всем погибшим при исполнении воинского долга сотрудникам правоохранительных ведомств.

«Мы уверены в том, что подрастающее поколение будет свято чтить память о них», - сказал Дмитрий Поляков.