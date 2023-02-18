Жители Пензенской области могут выбрать лучших медработников

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Конкурс проводится с 14 февраля по 14 марта 2023 года.

Принять в нем участие могут врачи государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Пензенской области всех специальностей, оказывающие медицинскую помощь взрослому и детскому населению, а также фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами и фельдшеры здравпунктов.

К участию в конкурсе допускаются специалисты, стаж работы которых по занимаемой должности на момент выдвижения составляет не менее двух лет.

В конкурсе 7 номинаций. Победителей четырех номинаций «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», «За внедрение нового метода лечения на территории Пензенской области», «Лучший наставник» и «За верность профессии» определяет жюри.

Победителей в номинациях «Народный врач», «Лучший детский врач» и «Лучший земский фельдшер» выбирают пензенцы посредством интернет-голосования.

С 14 февраля 2023 года любой житель Пензенской области может выбрать лучших медработников, оставив свой голос по ссылке https://mzs.penza.net/apps/forms/tpxppa4EypffYpsb

Победителям конкурса в каждой номинации выплачивается денежное поощрение в размере 100 000 рублей и вручается памятная статуэтка.

Правила проведения Конкурса устанавливает Положение о проведении конкурса (Приложение №1 приказа минздрава Пензенской области «О проведении Пензенского конкурса медработников» от 15 апреля 2019 года № 88).