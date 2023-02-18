Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье18 февраля 2023 7:08

Жители Пензенской области могут выбрать лучших медработников

Министерство здравоохранения Пензенской области объявило конкурс медицинских работников «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Конкурс проводится с 14 февраля по 14 марта 2023 года.

Принять в нем участие могут врачи государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Пензенской области всех специальностей, оказывающие медицинскую помощь взрослому и детскому населению, а также фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами и фельдшеры здравпунктов.

К участию в конкурсе допускаются специалисты, стаж работы которых по занимаемой должности на момент выдвижения составляет не менее двух лет.

В конкурсе 7 номинаций. Победителей четырех номинаций «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», «За внедрение нового метода лечения на территории Пензенской области», «Лучший наставник» и «За верность профессии» определяет жюри.

Победителей в номинациях «Народный врач», «Лучший детский врач» и «Лучший земский фельдшер» выбирают пензенцы посредством интернет-голосования.

С 14 февраля 2023 года любой житель Пензенской области может выбрать лучших медработников, оставив свой голос по ссылке https://mzs.penza.net/apps/forms/tpxppa4EypffYpsb

Победителям конкурса в каждой номинации выплачивается денежное поощрение в размере 100 000 рублей и вручается памятная статуэтка.

Правила проведения Конкурса устанавливает Положение о проведении конкурса (Приложение №1 приказа минздрава Пензенской области «О проведении Пензенского конкурса медработников» от 15 апреля 2019 года № 88).

Новости медициныИнтересное