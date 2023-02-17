Студент МГУ им. Огарева отправился в Турцию, чтобы помогать пострадавшим от землетрясения

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Весь мир продолжает с волнением следить за ситуацией в Турции и Сирии, где в начале февраля произошли мощные землетрясения. По предварительным оценкам, больше 46 тысяч человек погибли, число пострадавших и раненых превышает 122 тысячи человек. В разрушенных городах до сих пор ведутся спасательные работы.

Студент-ординатор медицинского института Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Салават Юлмурзин отправил заявку на вступление в ряды волонтеров сразу, как только мир узнал о землетрясении. Сейчас Салават уже в Турции, работает в одном из организованных палаточных лагерей. По его словам, обстановка на месте очень непростая, но трудности преодолеваются совместными усилиями. Студент постоянно находится в контакте со своими одногруппниками – те всегда готовы помочь советами.

- Все мы немного герои, все мы одновременно помогаем друг другу. Вклад каждого человека - это очень важно, - отметил волонтер.

Как рассказали в пресс-службе вуза, в котором учится Салават, в учреждении гордятся, что среди их студентов есть такие отважные и неравнодушные люди.