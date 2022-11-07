В Пензе открыли мемориальную доску Евгению Пуртову, погибшему в Чеченской Республике

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Именно в этом отделе с 1990 по 2000 годы служил подполковник Евгений Сергеевич Пуртов. Осенью 2000 года он был отправлен в командировку в Урус-Мартановский район Чеченской Республики.

Там, 5 ноября, возвращаясь после выполнения боевой задачи, Пуртов и его товарищи попали в засаду, устроенную боевиками. Евгений сумел организовать оборону и отбить нападение, но сам получил смертельные осколочные и пулевые ранения, от которых скончался.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

- Уверен, что память о Евгении Пуртове и других наших коллегах, которые отдали свои жизни в борьбе за торжество закона и правопорядка, станет хорошим ориентиром для воспитания молодого поколения и уже действующих сотрудников, - отметил заместитель начальника УМВД России по Пензенской области Константин Фролов.

В церемонии открытия доски приняла участие вдова полицейского Ольга Пуртова.