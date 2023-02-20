В Пензенской области прошел Первый историко-культурный фестиваль «Путеводная звезда»

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Фестиваль прошел на территории комплекса «Михайловский редут», являющейся копией русского форта в Русской Америке, основанного в 1833 году, отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

Участников приветствовал Первый заместитель председателя правительства региона Олег Ягов. Он поздравил собравшихся со знаменательным событием не только в истории Пензенской области, но и в мировой истории.

«Я не припомню, чтобы где-то ещё проводился историко-культурный просветительский фестиваль, посвящённый полярникам и первопроходцам, который вбирает в себя такую замечательную историю, берущую начало от XIX столетия, переходящую в советскую эпоху и затрагивающую современные открытия наших полярников», - отметил Олег Васильевич.

Фестиваль начался с богослужения в честь русских полярников и первопроходцев в часовне имени Архистратига Михаила, повторяющей часовню 1842 года, возведённую русскими первопроходцами на Аляске.

Затем гостям была предложена театрализованная постановка, главным героем которой стал земляк, учёный секретарь первой советской антарктической экспедиции Евгений Сузюмов в исполнении Михаила Клевицкого.

«Горжусь, что наша пензенская земля дала Отечеству имена славных героев, благодаря которым Россия стала великой морской и сухопутной державой», - отметил в своём выступлении Председатель Пензенского отделения РГО Игорь Пантюшов.

Он передал в дар Михайловскому редуту три иконы начала XIX столетия от члена Совета областного отделения РГО Натальи Филатовой. После торжественного открытия состоялась экскурсия по Михайловскому редуту и тематическая встреча с представителем научного сообщества Рязанской области (второй родины Загоскина) – кандидатом исторических наук, сотрудником Рязанского госуниверситета Виталием Толстовым.

В рамках фестиваля «Путеводная звезда» была представлена концертная программа.