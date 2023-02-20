В Пензе прошли соревнования, посвященные Международному дню перетягивания каната

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В церемонии открытия соревнований приняла участие заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина, президент Всероссийской федерации перетягивания каната Александр Кузнецов, президент федерации перетягивания каната Пензенской области Вениамин Африканов.

Мария Юрина поздравила всех любителей перетягивания каната с праздником, отметила популярность этого вида спорта и пожелала спортсменам успехов, здоровья и побед.

Как отмечает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона, за медали боролись 130 спортсменов из Пензенской, Московской, Орловской областей, города Москвы и республики Мордовия.

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Награды были разыграны в следующих категориях: - «вес группы - 560 кг» - среди женских команд; - «вес группы смешанной - 580 кг» - среди смешанных команд (4 женщины, 4 мужчины); - «вес группы - 640 кг» - среди мужских команд; - «вес группы - 720 кг» - среди мужских команд.

Празднование Международного дня перетягивания каната в формате всероссийских соревнований проводится по инициативе Всероссийской федерации перетягивания каната с 2022 года. Первые соревнования, приуроченные к этой дате, состоялись в Санкт-Петербурге.

Подобный формат призван дополнительно популяризировать здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом среди населения, а также стимулировать развитие перетягивания каната в России.