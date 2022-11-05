В Саранске открыли сквер защитников Донбасса

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Вместе с героями СВО, жителями Донбасса, ветеранскими, молодежными и общественными организациями, правоохранительным блоком новое общественное пространство оценил Артем Здунов.

Участие в торжественном открытии приняла заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Новый сквер расположен на улице Б. Хмельницкого - в квартале, ограниченном улицами Ботевградской и С. Разина. В прошлом году жители этой части города обратились к Главе республики с просьбой о создании современного общественного пространства для отдыха и развлечений и даже показали разработанный инициативной группой проект.

Благоустройство городской территории осуществили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» при поддержке председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

На церемонии открытия сквера состоялось вручение высокой награды младшему сержанту Дмитрию Аверкину. Указом Президента за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, он удостоен медали «За отвагу». Накануне такая же награда была вручена рядовому Андрею Клемашову.

В память воинов, павших в ходе специальной военной операции по защите Отечества, в сквере будет возведена часовня иконы Божьей Матери «Державная». На месте, где ее планируется построить, священнослужителями был освящен закладной камень.

Руководитель региона вместе с главой города и почетными гостями осмотрели новый сквер, пообщались с жителями - они поблагодарили за быструю работу по созданию сквера.