В ТЦ «Красные холмы» в Пензе загорелся торговый павильон

Фото: Сообщество «Сова Пенза Авто» в социальной сети «ВКонтакте»

На опубликованных подписчиками сообщества «Сова Пенза Авто» материалах видно, что в ТЦ загорелся один из павильонов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило сегодня в 9:34. От огня пострадала площадь в 200 квадратных метров (площадь всего ТЦ – 12 000 квадратных метров).

Пожарные подразделения прибыли на место в кратчайшие сроки и сразу же занялись эвакуацией людей. Всего из здания вывели 180 человек, 10 из которых – это дети.

Сотрудникам МЧС удалось быстро локализовать пожар и потушить пламя. На месте работали 43 сотрудника ведомства.

Причина пожара будет установлена позже.