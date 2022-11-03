Для жительниц Пензы снова организовали «Беременные посиделки»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Будущие мамы смогли больше узнать о пензенских роддомах, пообщаться с главными врачами учреждений и получить полезные советы. «Беременные посиделки» состоялись в рамках межрегионального форума «Настоящее и будущее: женский взгляд», так что в разговоре принимали участие специалисты не только из нашего региона, но и их коллеги Ульяновской и Кировской областей.

С помощью видеосвязи с гостями мероприятия смогли пообщаться представители перинатального центра «Мама» города Ульяновск, а присутствующие на месте гости из этого же региона продемонстрировали этно-коллекцию дизайнерской одежды для беременных, в основу которой легли символы-обереги.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

- Все женщины прекрасны, но женщина, ожидающая ребенка, особенно чудесна: ее глаза полны надежды, с лица не сходит улыбка, а сердце наполнено трепетными чувствами от скорой встречи с малышом, - отметила, общаясь к гостям мероприятия заместитель министра здравоохранения области, начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Работа форума продолжилась в стенах центра культурного развития «Дом офицеров». На прощание будущим мамам вручили буклеты с необходимой информацией для беременных. Как сообщили в областном минздраве, «Беременные посиделки» будут проводиться в Пензе до конца года.